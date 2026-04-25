Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов (январь-март, 2026)
- 25 апреля, 2026
- 16:00
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов за январь-март этого года:
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№
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Банки
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Операционные расходы банков (млн манатов)
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Годовая динамика
операционных расходов банков
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1
|
Kapital Bank
|
309,036
|
2,9%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
265,883
|
24,4%
|
3
|
PASHA Bank
|
131,970
|
-13,0%
|
4
|
Unibank
|
92,815
|
29,8%
|
5
|
Bank Respublika
|
64,395
|
12,8%
|
6
|
Access Bank
|
53,963
|
17,0%
|
7
|
Xalq Bank
|
48,326
|
26,1%
|
8
|
Bank of Baku
|
43,686
|
23,7%
|
9
|
Rabitabank
|
42,998
|
25,6%
|
10
|
Yelo Bank
|
41,955
|
18,6%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
39,403
|
15,5%
|
12
|
Turan Bank
|
27,502
|
27,9%
|
13
|
Express Bank
|
20,800
|
11,3%
|
14
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
20,615
|
60,2%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
18,136
|
33,3%
|
16
|
AFB Bank
|
13,088
|
94,0%
|
17
|
Azerbaijan Industry Bank
|
12,740
|
18,1%
|
18
|
Bank VTB Azerbaijan
|
10,209
|
-7,8%
|
19
|
Premium Bank
|
10,065
|
12,3%
|
20
|
Bank Eurasia
|
3,562
|
25,9%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
0,562
|
16,8%