    Azərbaycandakı bankların əməliyyat xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

    Maliyyə
    • 25 aprel, 2026
    • 16:00
    Azərbaycandakı bankların əməliyyat xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-mart aylarındakı əməliyyat xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın əməliyyat xərcləri

    (milyon manatla)

    Bankın əməliyyat xərclərinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    309,036

    2,9%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    265,883

    24,4%

    3

    PASHA Bank

    131,970

    -13,0%

    4

    Unibank

    92,815

    29,8%

    5

    Bank Respublika

    64,395

    12,8%

    6

    Access Bank

    53,963

    17,0%

    7

    Xalq Bank

    48,326

    26,1%

    8

    Bank of Baku

    43,686

    23,7%

    9

    Rabitabank

    42,998

    25,6%

    10

    Yelo Bank

    41,955

    18,6%

    11

    Azer-Turk Bank

    39,403

    15,5%

    12

    Turan Bank

    27,502

    27,9%

    13

    Express Bank

    20,800

    11,3%

    14

    Ziraat Bank Azerbaijan

    20,615

    60,2%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    18,136

    33,3%

    16

    AFB Bank

    13,088

    94,0%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    12,740

    18,1%

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    10,209

    -7,8%

    19

    Premium Bank

    10,065

    12,3%

    20

    Bank Eurasia

    3,562

    25,9%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    0,562

    16,8%
    Azərbaycan bankları Bank renkinqi Əməliyyat xərcləri
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов (январь-март, 2026)

