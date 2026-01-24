Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных доходов (2025)
- 24 января, 2026
- 14:40
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру их операционных доходов за 2025 год:
|
№
|
Банки
|
Операционные доходы банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика операционных
доходов банков
|
1
|
Kapital Bank
|
1 881,673
|
27,6%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
1 547,108
|
23,3%
|
3
|
PASHA Bank
|
807,967
|
10,8%
|
4
|
Unibank
|
397,523
|
12,1%
|
5
|
Bank Respublika
|
339,819
|
22,9%
|
6
|
Xalq Bank
|
280,978
|
23,9%
|
7
|
Access Bank
|
274,722
|
13,3%
|
8
|
Yelo Bank
|
200,742
|
9,6%
|
9
|
Bank of Baku
|
198,407
|
15,8%
|
10
|
Rabitabank
|
186,147
|
11,3%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
165,089
|
12,7%
|
12
|
Turan Bank
|
126,657
|
14,4%
|
13
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
109,963
|
47,9%
|
14
|
Express Bank
|
101,723
|
14,2%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
81,705
|
13,4%
|
16
|
Azerbaijan Industry Bank
|
56,035
|
8,2%
|
17
|
Bank VTB Azerbaijan
|
55,342
|
16,8%
|
18
|
Premium Bank
|
53,700
|
9,2%
|
19
|
Bank BTB
|
39,949
|
7,2%
|
20
|
AFB Bank
|
35,934
|
13,6%
|
21
|
Bank Eurasia
|
19,604
|
10,6%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
5,935
|
18,0%