    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных доходов (2025)

    Финансы
    • 24 января, 2026
    • 14:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных доходов (2025)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру их операционных доходов за 2025 год:

    Банки

    Операционные доходы банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика операционных

    доходов банков

    1

    Kapital Bank

    1 881,673

    27,6%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    1 547,108

    23,3%

    3

    PASHA Bank

    807,967

    10,8%

    4

    Unibank

    397,523

    12,1%

    5

    Bank Respublika

    339,819

    22,9%

    6

    Xalq Bank

    280,978

    23,9%

    7

    Access Bank

    274,722

    13,3%

    8

    Yelo Bank

    200,742

    9,6%

    9

    Bank of Baku

    198,407

    15,8%

    10

    Rabitabank

    186,147

    11,3%

    11

    Azer-Turk Bank

    165,089

    12,7%

    12

    Turan Bank

    126,657

    14,4%

    13

    Ziraat Bank Azerbaijan

    109,963

    47,9%

    14

    Express Bank

    101,723

    14,2%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    81,705

    13,4%

    16

    Azerbaijan Industry Bank

    56,035

    8,2%

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    55,342

    16,8%

    18

    Premium Bank

    53,700

    9,2%

    19

    Bank BTB

    39,949

    7,2%

    20

    AFB Bank

    35,934

    13,6%

    21

    Bank Eurasia

    19,604

    10,6%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    5,935

    18,0%
    Банки Азербайджана операционных доход ренкинг
