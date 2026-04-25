Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционной прибыли (январь-март, 2026)
- 25 апреля, 2026
- 17:00
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционной прибыли за январь-март этого года:
|
№
|
Банки
|
Операционная прибыль банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика операционной
прибыли банков
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
164,247
|
35,3%
|
2
|
Kapital Bank
|
162,819
|
64,4%
|
3
|
PASHA Bank
|
69,197
|
11,5%
|
4
|
Bank Respublika
|
22,358
|
22,7%
|
5
|
Access Bank
|
19,921
|
21,3%
|
6
|
Bank of Baku
|
13,195
|
38,5%
|
7
|
Xalq Bank
|
12,799
|
-38,2%
|
8
|
Unibank
|
12,367
|
-9,8%
|
9
|
Yelo Bank
|
11,430
|
19,8%
|
10
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
10,551
|
73,5%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
7,164
|
7,4%
|
12
|
Turan Bank
|
6,990
|
0,9%
|
13
|
Rabitabank
|
6,396
|
-0,3%
|
14
|
Express Bank
|
5,897
|
16,9%
|
15
|
Premium Bank
|
4,410
|
53,0%
|
16
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
3,687
|
-16,1%
|
17
|
Azerbaijan Industry Bank
|
2,224
|
-2,1%
|
18
|
Bank VTB Azerbaijan
|
2,159
|
-21,1%
|
19
|
Bank Eurasia
|
1,532
|
-17,1%
|
20
|
Bank Melli Iran-Baku
|
0,753
|
-24,0%
|
21
|
AFB Bank
|
0,326
|
-70,0%