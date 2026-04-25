Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
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    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционной прибыли (январь-март, 2026)

    Финансы
    • 25 апреля, 2026
    • 17:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционной прибыли (январь-март, 2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционной прибыли за январь-март этого года:

    Банки

    Операционная прибыль банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика операционной

    прибыли банков

    1

    International Bank of Azerbaijan

    164,247

    35,3%

    2

    Kapital Bank

    162,819

    64,4%

    3

    PASHA Bank

    69,197

    11,5%

    4

    Bank Respublika

    22,358

    22,7%

    5

    Access Bank

    19,921

    21,3%

    6

    Bank of Baku

    13,195

    38,5%

    7

    Xalq Bank

    12,799

    -38,2%

    8

    Unibank

    12,367

    -9,8%

    9

    Yelo Bank

    11,430

    19,8%

    10

    Ziraat Bank Azerbaijan

    10,551

    73,5%

    11

    Azer-Turk Bank

    7,164

    7,4%

    12

    Turan Bank

    6,990

    0,9%

    13

    Rabitabank

    6,396

    -0,3%

    14

    Express Bank

    5,897

    16,9%

    15

    Premium Bank

    4,410

    53,0%

    16

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    3,687

    -16,1%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    2,224

    -2,1%

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    2,159

    -21,1%

    19

    Bank Eurasia

    1,532

    -17,1%

    20

    Bank Melli Iran-Baku

    0,753

    -24,0%

    21

    AFB Bank

    0,326

    -70,0%
    Банки Азербайджана
    Azərbaycandakı bankların əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

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