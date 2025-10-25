Рэнкинг банков Азербайджана по размеру обязательств перед ЦБА (01.10.2025)
- 25 октября, 2025
- 12:40
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру обязательств перед Центральным банком (ЦБА) на 1 октября 2025 года:
|
№
|
Банки
|
Депозитный портфель
банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика
депозитного портфеля
банков
|
1
|
Kapital Bank
|
0,467
|
-13,5%
|
2
|
Azerbaijan Industry Bank
|
0,000
|
-100,0%
|
3
|
Azer-Turk Bank
|
0,000
|
-100,0%
|
4
|
Bank Eurasia
|
0,000
|
-
|
5
|
Bank BTB
|
0,000
|
-100,0%
|
6
|
PASHA Bank
|
0,000
|
-
|
7
|
Premium Bank
|
0,000
|
-
|
8
|
Turan Bank
|
0,000
|
-100,0%
|
9
|
Xalq Bank
|
0,000
|
-100,0%
|
10
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
0,000
|
-
|
11
|
Yelo Bank
|
0,000
|
-100,0%
|
12
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
0,000
|
-
|
13
|
Access Bank
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
14
|
AFB Bank
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
15
|
International Bank of Azerbaijan
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
16
|
Bank of Baku
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
17
|
Bank Respublika
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
18
|
Bank VTB Azerbaijan
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
19
|
Express Bank
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
20
|
Bank Melli Iran-Baku
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
21
|
Rabitabank
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
22
|
Unibank
|
Не заявлено
|
Не заявлено