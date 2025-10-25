İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Maliyyə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 12:40
    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliyinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2025-ci ilə Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliyinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın

    Mərkəzi Bank

    qarşısında

    öhdəliyi

    (milyon manat)

    Bankın

    Mərkəzi Bank

    qarşısında

    öhdəliyinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    0,467

    -13,5%

    2

    Azerbaijan Industry Bank

    0,000

    -100,0%

    3

    Azer-Turk Bank

    0,000

    -100,0%

    4

    Bank Eurasia

    0,000

    -

    5

    Bank BTB

    0,000

    -100,0%

    6

    PASHA Bank

    0,000

    -

    7

    Premium Bank

    0,000

    -

    8

    Turan Bank

    0,000

    -100,0%

    9

    Xalq Bank

    0,000

    -100,0%

    10

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    0,000

    -

    11

    Yelo Bank

    0,000

    -100,0%

    12

    Ziraat Bank Azerbaijan

    0,000

    -

    13

    Access Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    14

    AFB Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    15

    International Bank of Azerbaijan

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    16

    Bank of Baku

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    17

    Bank Respublika

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    19

    Express Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    20

    Bank Melli Iran-Baku

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    21

    Rabitabank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    22

    Unibank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib
    Azərbaycan bankları Mərkəzi Bank qarşısında öhdəlik renkinq
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру обязательств перед ЦБА (01.10.2025)

