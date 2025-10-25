Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliyinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)
- 25 oktyabr, 2025
- 12:40
"Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2025-ci ilə Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliyinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın
Mərkəzi Bank
qarşısında
öhdəliyi
(milyon manat)
|
Bankın
Mərkəzi Bank
qarşısında
öhdəliyinin
illik dinamikası
|
1
|
Kapital Bank
|
0,467
|
-13,5%
|
2
|
Azerbaijan Industry Bank
|
0,000
|
-100,0%
|
3
|
Azer-Turk Bank
|
0,000
|
-100,0%
|
4
|
Bank Eurasia
|
0,000
|
-
|
5
|
Bank BTB
|
0,000
|
-100,0%
|
6
|
PASHA Bank
|
0,000
|
-
|
7
|
Premium Bank
|
0,000
|
-
|
8
|
Turan Bank
|
0,000
|
-100,0%
|
9
|
Xalq Bank
|
0,000
|
-100,0%
|
10
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
0,000
|
-
|
11
|
Yelo Bank
|
0,000
|
-100,0%
|
12
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
0,000
|
-
|
13
|
Access Bank
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
14
|
AFB Bank
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
15
|
International Bank of Azerbaijan
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
16
|
Bank of Baku
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
17
|
Bank Respublika
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
18
|
Bank VTB Azerbaijan
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
19
|
Express Bank
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
20
|
Bank Melli Iran-Baku
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
21
|
Rabitabank
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
22
|
Unibank
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib