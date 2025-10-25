Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных расходов (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    • 25 октября, 2025
    • 16:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных расходов (январь-сентябрь, 2025)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных расходов за январь-сентябрь этого года:

    Банки

    Непроцентных расходы банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    непроцентных расходов банков

    1

    Kapital Bank

    685,977

    20,4%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    439,877

    24,7%

    3

    PASHA Bank

    265,916

    -1,0%

    4

    Unibank

    156,721

    7,6%

    5

    Bank Respublika

    98,480

    15,3%

    6

    Xalq Bank

    78,664

    14,9%

    7

    Rabitabank

    73,617

    7,3%

    8

    Access Bank

    72,774

    12,1%

    9

    Yelo Bank

    64,757

    0,2%

    10

    Bank of Baku

    62,590

    1,5%

    11

    Azer-Turk Bank

    56,652

    20,7%

    12

    Express Bank

    38,680

    9,3%

    13

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    35,504

    5,4%

    14

    Turan Bank

    31,533

    12,7%

    15

    Bank VTB Azerbaijan

    25,152

    16,6%

    16

    Ziraat Bank Azerbaijan

    21,090

    25,0%

    17

    Premium Bank

    20,816

    9,3%

    18

    Azerbaijan Industry Bank

    19,051

    1,0%

    19

    AFB Bank

    17,557

    15,6%

    20

    Bank BTB

    11,385

    19,2%

    21

    Bank Eurasia

    7,266

    25,2%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    1,354

    8,3%
    Банки Азербайджана Непроцентных расходы ренкинг
    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Последние новости

    16:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных расходов (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    15:57

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

    Другие страны
    15:56

    Фарид Шафиев: Азербайджан укрепил имидж надежного партнера

    Внешняя политика
    15:50

    Турпоток в Азербайджан из Европы в летний сезон вырос более чем на 11%

    Туризм
    15:41

    Орбан обсудит с Мелони и Папой Римским российско-украинский конфликт

    Другие страны
    15:40

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных расходов (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    15:36

    Трамп встретится с эмиром и премьером Катара по пути в Малайзию

    Другие страны
    15:25

    Сирия впервые подписала соглашение о прокладке международного подводного кабеля

    Другие страны
    15:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    Лента новостей