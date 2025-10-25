Рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных расходов (январь-сентябрь, 2025)
- 25 октября, 2025
- 16:00
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных расходов за январь-сентябрь этого года:
|
№
|
Банки
|
Непроцентных расходы банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика
непроцентных расходов банков
|
1
|
Kapital Bank
|
685,977
|
20,4%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
439,877
|
24,7%
|
3
|
PASHA Bank
|
265,916
|
-1,0%
|
4
|
Unibank
|
156,721
|
7,6%
|
5
|
Bank Respublika
|
98,480
|
15,3%
|
6
|
Xalq Bank
|
78,664
|
14,9%
|
7
|
Rabitabank
|
73,617
|
7,3%
|
8
|
Access Bank
|
72,774
|
12,1%
|
9
|
Yelo Bank
|
64,757
|
0,2%
|
10
|
Bank of Baku
|
62,590
|
1,5%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
56,652
|
20,7%
|
12
|
Express Bank
|
38,680
|
9,3%
|
13
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
35,504
|
5,4%
|
14
|
Turan Bank
|
31,533
|
12,7%
|
15
|
Bank VTB Azerbaijan
|
25,152
|
16,6%
|
16
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
21,090
|
25,0%
|
17
|
Premium Bank
|
20,816
|
9,3%
|
18
|
Azerbaijan Industry Bank
|
19,051
|
1,0%
|
19
|
AFB Bank
|
17,557
|
15,6%
|
20
|
Bank BTB
|
11,385
|
19,2%
|
21
|
Bank Eurasia
|
7,266
|
25,2%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
1,354
|
8,3%