Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
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    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных расходов (январь-март, 2026)

    Финансы
    • 25 апреля, 2026
    • 16:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных расходов (январь-март, 2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных расходов за январь-март этого года:

    Банки

    Непроцентные расходы банков (млн манатов)

    Годовая динамика непроцентных расходов банков

    1

    Kapital Bank

    228,194

    8,6%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    158,791

    22,0%

    3

    PASHA Bank

    78,695

    -30,0%

    4

    Unibank

    62,884

    27,1%

    5

    Bank Respublika

    32,589

    1,2%

    6

    Xalq Bank

    28,531

    22,9%

    7

    Access Bank

    25,541

    9,4%

    8

    Rabitabank

    24,710

    9,5%

    9

    Yelo Bank

    21,754

    -2,3%

    10

    Bank of Baku

    21,380

    5,8%

    11

    Azer-Turk Bank

    19,463

    21,9%

    12

    Express Bank

    12,613

    4,1%

    13

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    12,547

    8,2%

    14

    Turan Bank

    11,585

    19,2%

    15

    Ziraat Bank Azerbaijan

    7,890

    21,9%

    16

    AFB Bank

    7,857

    47,6%

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    7,589

    -14,4%

    18

    Premium Bank

    7,197

    18,2%

    19

    Azerbaijan Industry Bank

    6,772

    10,4%

    20

    Bank Eurasia

    2,861

    26,9%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    0,562

    16,8%
    Банки Азербайджана
    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

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