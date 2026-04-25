    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-mart aylarındakı qeyri-faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın qeyri-faiz xərcləri

    (milyon manatla)

    Bankın qeyri-faiz xərclərinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    228,194

    8,6%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    158,791

    22,0%

    3

    PASHA Bank

    78,695

    -30,0%

    4

    Unibank

    62,884

    27,1%

    5

    Bank Respublika

    32,589

    1,2%

    6

    Xalq Bank

    28,531

    22,9%

    7

    Access Bank

    25,541

    9,4%

    8

    Rabitabank

    24,710

    9,5%

    9

    Yelo Bank

    21,754

    -2,3%

    10

    Bank of Baku

    21,380

    5,8%

    11

    Azer-Turk Bank

    19,463

    21,9%

    12

    Express Bank

    12,613

    4,1%

    13

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    12,547

    8,2%

    14

    Turan Bank

    11,585

    19,2%

    15

    Ziraat Bank Azerbaijan

    7,890

    21,9%

    16

    AFB Bank

    7,857

    47,6%

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    7,589

    -14,4%

    18

    Premium Bank

    7,197

    18,2%

    19

    Azerbaijan Industry Bank

    6,772

    10,4%

    20

    Bank Eurasia

    2,861

    26,9%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    0,562

    16,8%
    Azərbaycan bankları Bank renkinqi Qeyri-faiz xərcləri
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных расходов (январь-март, 2026)

    Son xəbərlər

    20:03

    İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesabında Zelenskinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    20:02
    Foto

    Naxçıvanda cüdo üzrə region birinciliklərinə start verilib

    Fərdi
    20:02

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın 5 güləşçisi qızıl medal uğrunda mübarizə aparacaq

    Fərdi
    19:44

    Premyer Liqa: "Neftçi" - "Qarabağ" matçının hakim təyinatları bəlli olub

    Futbol
    19:33

    Sibiqa: Azərbaycan Ukraynaya avtobuslar verib və 45 milyon dollarlıq yardım edib

    Digər ölkələr
    19:28
    Video

    Pakistan elektro-optik peykini uğurla orbitə buraxıb

    Digər ölkələr
    19:15

    Gürcüstan DTX-nin keçmiş əməkdaşı məxfi məlumatların sızdırılması ittihamı ilə saxlanılıb

    Region
    19:03

    "Gəncə"nin baş məşqçisi Halil Atlı: "Basketbolçularımla qürur duyuram"

    Komanda
    19:03

    Yunanıstan və Fransa strateji müdafiə tərəfdaşlığı sazişinin müddətini uzadıblar

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti