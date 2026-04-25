Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)
- 25 aprel, 2026
- 16:40
"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-mart aylarındakı qeyri-faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın qeyri-faiz xərcləri
(milyon manatla)
|
Bankın qeyri-faiz xərclərinin
illik dinamikası
|
1
|
Kapital Bank
|
228,194
|
8,6%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
158,791
|
22,0%
|
3
|
PASHA Bank
|
78,695
|
-30,0%
|
4
|
Unibank
|
62,884
|
27,1%
|
5
|
Bank Respublika
|
32,589
|
1,2%
|
6
|
Xalq Bank
|
28,531
|
22,9%
|
7
|
Access Bank
|
25,541
|
9,4%
|
8
|
Rabitabank
|
24,710
|
9,5%
|
9
|
Yelo Bank
|
21,754
|
-2,3%
|
10
|
Bank of Baku
|
21,380
|
5,8%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
19,463
|
21,9%
|
12
|
Express Bank
|
12,613
|
4,1%
|
13
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
12,547
|
8,2%
|
14
|
Turan Bank
|
11,585
|
19,2%
|
15
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
7,890
|
21,9%
|
16
|
AFB Bank
|
7,857
|
47,6%
|
17
|
Bank VTB Azerbaijan
|
7,589
|
-14,4%
|
18
|
Premium Bank
|
7,197
|
18,2%
|
19
|
Azerbaijan Industry Bank
|
6,772
|
10,4%
|
20
|
Bank Eurasia
|
2,861
|
26,9%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
0,562
|
16,8%