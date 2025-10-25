Рэнкинг банков Азербайджана по размеру наличных средств (01.10.2025)
- 25 октября, 2025
- 10:20
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру наличных средств на 1 октября 2025 года:
|
№
|
Банки
|
Наличные средства банков (млн манатов)
|
Годовая динамика
наличных средств
|
1
|
Kapital Bank
|
925,943
|
13,1%
|
2
|
PASHA Bank
|
156,254
|
43,5%
|
3
|
Xalq Bank
|
76,494
|
37,1%
|
4
|
Turan Bank
|
47,195
|
-13,6%
|
5
|
Yelo Bank
|
40,978
|
39,5%
|
6
|
Azer-Turk Bank
|
34,369
|
46,7%
|
7
|
Premium Bank
|
20,808
|
53,0%
|
8
|
Azerbaijan Industry Bank
|
17,202
|
-9,1%
|
9
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
17,084
|
16,3%
|
10
|
Bank Eurasia
|
13,672
|
31,0%
|
11
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
13,137
|
23,5%
|
12
|
Bank BTB
|
11,456
|
26,9%
|
13
|
Access Bank
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
14
|
AFB Bank
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
15
|
International Bank of Azerbaijan
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
16
|
Bank of Baku
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
17
|
Bank Respublika
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
18
|
Bank VTB Azerbaijan
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
19
|
Express Bank
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
20
|
Bank Melli Iran-Baku
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
21
|
Rabitabank
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
22
|
Unibank
|
Не заявлено
|
Не заявлено