    Финансы
    • 25 октября, 2025
    • 10:20
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру наличных средств (01.10.2025)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру наличных средств на 1 октября 2025 года:

    Банки

    Наличные средства банков (млн манатов)

    Годовая динамика

    наличных средств

    1

    Kapital Bank

    925,943

    13,1%

    2

    PASHA Bank

    156,254

    43,5%

    3

    Xalq Bank

    76,494

    37,1%

    4

    Turan Bank

    47,195

    -13,6%

    5

    Yelo Bank

    40,978

    39,5%

    6

    Azer-Turk Bank

    34,369

    46,7%

    7

    Premium Bank

    20,808

    53,0%

    8

    Azerbaijan Industry Bank

    17,202

    -9,1%

    9

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    17,084

    16,3%

    10

    Bank Eurasia

    13,672

    31,0%

    11

    Ziraat Bank Azerbaijan

    13,137

    23,5%

    12

    Bank BTB

    11,456

    26,9%

    13

    Access Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    14

    AFB Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    15

    International Bank of Azerbaijan

    Не заявлено

    Не заявлено

    16

    Bank of Baku

    Не заявлено

    Не заявлено

    17

    Bank Respublika

    Не заявлено

    Не заявлено

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    Не заявлено

    Не заявлено

    19

    Express Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    20

    Bank Melli Iran-Baku

    Не заявлено

    Не заявлено

    21

    Rabitabank

    Не заявлено

    Не заявлено

    22

    Unibank

    Не заявлено

    Не заявлено
    Банки Азербайджана Наличные средства ренкинг
