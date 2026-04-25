Рэнкинг банков Азербайджана по размеру наличных средств (01.04.2026)
- 25 апреля, 2026
- 10:20
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру наличных средств на 1 апреля 2026 года:
№
Банки
Наличные средства банков
(млн манатов)
Годовая
динамика
наличных средств
1
Kapital Bank
954,257
-35,0%
2
PASHA Bank
137,637
0,0%
3
Xalq Bank
72,195
7,4%
4
Turan Bank
46,480
-8,8%
5
Yelo Bank
42,184
30,7%
6
Azer-Turk Bank
25,311
-4,4%
7
Yapi Credi Bank Azerbaijan
24,488
18,8%
8
Premium Bank
19,707
4,5%
9
Ziraat Bank Azerbaijan
16,248
26,4%
10
Azerbaijan Industry Bank
15,141
8,1%
11
Bank Eurasia
14,178
28,6%
12
Access Bank
Не заявлено
Не заявлено
13
AFB Bank
Не заявлено
Не заявлено
14
International Bank of Azerbaijan
Не заявлено
Не заявлено
15
Bank of Baku
Не заявлено
Не заявлено
16
Bank Respublika
Не заявлено
Не заявлено
17
Bank VTB Azerbaijan
Не заявлено
Не заявлено
18
Express Bank
Не заявлено
Не заявлено
19
Bank Melli Iran-Baku
Не заявлено
Не заявлено
20
Rabitabank
Не заявлено
Не заявлено
21
Unibank
Не заявлено
Не заявлено