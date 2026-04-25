    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру наличных средств (01.04.2026)

    Финансы
    • 25 апреля, 2026
    • 10:20
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру наличных средств (01.04.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру наличных средств на 1 апреля 2026 года:

    Банки

    Наличные средства банков

    (млн манатов)

    Годовая

    динамика

    наличных средств

    1

    Kapital Bank

    954,257

    -35,0%

    2

    PASHA Bank

    137,637

    0,0%

    3

    Xalq Bank

    72,195

    7,4%

    4

    Turan Bank

    46,480

    -8,8%

    5

    Yelo Bank

    42,184

    30,7%

    6

    Azer-Turk Bank

    25,311

    -4,4%

    7

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    24,488

    18,8%

    8

    Premium Bank

    19,707

    4,5%

    9

    Ziraat Bank Azerbaijan

    16,248

    26,4%

    10

    Azerbaijan Industry Bank

    15,141

    8,1%

    11

    Bank Eurasia

    14,178

    28,6%

    12

    Access Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    13

    AFB Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    14

    International Bank of Azerbaijan

    Не заявлено

    Не заявлено

    15

    Bank of Baku

    Не заявлено

    Не заявлено

    16

    Bank Respublika

    Не заявлено

    Не заявлено

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    Не заявлено

    Не заявлено

    18

    Express Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    19

    Bank Melli Iran-Baku

    Не заявлено

    Не заявлено

    20

    Rabitabank

    Не заявлено

    Не заявлено

    21

    Unibank

    Не заявлено

    Не заявлено
    Банки Азербайджана
    Azərbaycandakı bankların nağd vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)

