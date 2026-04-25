Рэнкинг банков Азербайджана по размеру депозитного портфеля (01.04.2026)
- 25 апреля, 2026
- 12:20
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру депозитного портфеля на 1 апреля 2026 года:
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№
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Банки
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Депозитный портфель банков
(млн манатов)
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Годовая динамика
депозитного портфеля
банков
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
9 009,721
|
-11,0%
|
2
|
Kapital Bank
|
8 495,216
|
-5,6%
|
3
|
PASHA Bank
|
6 910,712
|
9,3%
|
4
|
Xalq Bank
|
1 893,773
|
4,1%
|
5
|
Azer-Turk Bank
|
1 563,348
|
13,1%
|
6
|
Unibank
|
1 378,499
|
14,4%
|
7
|
Bank Respublika
|
1 154,184
|
-4,8%
|
8
|
Access Bank
|
1 096,540
|
3,4%
|
9
|
Yelo Bank
|
1 064,206
|
16,5%
|
10
|
Rabitabank
|
836,293
|
21,2%
|
11
|
Bank of Baku
|
813,245
|
31,5%
|
12
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
706,774
|
49,7%
|
13
|
Azerbaijan Industry Bank
|
520,479
|
7,7%
|
14
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
503,225
|
30,0%
|
15
|
Turan Bank
|
446,791
|
2,0%
|
16
|
Premium Bank
|
374,103
|
-6,8%
|
17
|
Express Bank
|
307,895
|
18,9%
|
18
|
AFB Bank
|
274,300
|
109,8%
|
19
|
Bank VTB Azerbaijan
|
108,635
|
-15,4%
|
20
|
Bank Eurasia
|
72,754
|
26,8%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
37,401
|
6,1%