Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру депозитного портфеля (01.04.2026)

    Финансы
    • 25 апреля, 2026
    • 12:20
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру депозитного портфеля (01.04.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру депозитного портфеля на 1 апреля 2026 года:

    Банки

    Депозитный портфель банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    депозитного портфеля

    банков

    1

    International Bank of Azerbaijan

    9 009,721

    -11,0%

    2

    Kapital Bank

    8 495,216

    -5,6%

    3

    PASHA Bank

    6 910,712

    9,3%

    4

    Xalq Bank

    1 893,773

    4,1%

    5

    Azer-Turk Bank

    1 563,348

    13,1%

    6

    Unibank

    1 378,499

    14,4%

    7

    Bank Respublika

    1 154,184

    -4,8%

    8

    Access Bank

    1 096,540

    3,4%

    9

    Yelo Bank

    1 064,206

    16,5%

    10

    Rabitabank

    836,293

    21,2%

    11

    Bank of Baku

    813,245

    31,5%

    12

    Ziraat Bank Azerbaijan

    706,774

    49,7%

    13

    Azerbaijan Industry Bank

    520,479

    7,7%

    14

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    503,225

    30,0%

    15

    Turan Bank

    446,791

    2,0%

    16

    Premium Bank

    374,103

    -6,8%

    17

    Express Bank

    307,895

    18,9%

    18

    AFB Bank

    274,300

    109,8%

    19

    Bank VTB Azerbaijan

    108,635

    -15,4%

    20

    Bank Eurasia

    72,754

    26,8%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    37,401

    6,1%
    Банки Азербайджана
    Azərbaycandakı bankların depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)

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