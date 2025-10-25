Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.10.2025)
- 25 октября, 2025
- 10:00
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов на 1 октября 2025 года:
|
№
|
Банки
|
Активы банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика
изменения активов
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
13 324,522
|
-0,8%
|
2
|
Kapital Bank
|
12 064,364
|
17,4%
|
3
|
PASHA Bank
|
8 932,496
|
4,2%
|
4
|
Xalq Bank
|
3 630,981
|
23,4%
|
5
|
Bank Respublika
|
2 717,912
|
26,3%
|
6
|
Unibank
|
1 908,269
|
11,2%
|
7
|
Azer-Turk Bank
|
1 849,217
|
19,4%
|
8
|
Access Bank
|
1 619,588
|
10,6%
|
9
|
Yelo Bank
|
1 444,429
|
22,6%
|
10
|
Rabitabank
|
1 307,337
|
15,8%
|
11
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
1 233,702
|
53,3%
|
12
|
Bank of Baku
|
1 117,642
|
21,5%
|
13
|
Turan Bank
|
892,534
|
4,8%
|
14
|
Azerbaijan Industry Bank
|
799,427
|
7,3%
|
15
|
Premium Bank
|
659,615
|
1,3%
|
16
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
657,096
|
15,1%
|
17
|
Express Bank
|
645,453
|
12,5%
|
18
|
Bank BTB
|
389,268
|
5,7%
|
19
|
AFB Bank
|
320,471
|
2,4%
|
20
|
Bank VTB Azerbaijan
|
298,275
|
-0,3%
|
21
|
Bank Eurasia
|
204,037
|
-0,3%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
121,328
|
2,6%