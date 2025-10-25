Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Финансы
    • 25 октября, 2025
    • 10:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.10.2025)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов на 1 октября 2025 года:

    Банки

    Активы банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    изменения активов

    1

    International Bank of Azerbaijan

    13 324,522

    -0,8%

    2

    Kapital Bank

    12 064,364

    17,4%

    3

    PASHA Bank

    8 932,496

    4,2%

    4

    Xalq Bank

    3 630,981

    23,4%

    5

    Bank Respublika

    2 717,912

    26,3%

    6

    Unibank

    1 908,269

    11,2%

    7

    Azer-Turk Bank

    1 849,217

    19,4%

    8

    Access Bank

    1 619,588

    10,6%

    9

    Yelo Bank

    1 444,429

    22,6%

    10

    Rabitabank

    1 307,337

    15,8%

    11

    Ziraat Bank Azerbaijan

    1 233,702

    53,3%

    12

    Bank of Baku

    1 117,642

    21,5%

    13

    Turan Bank

    892,534

    4,8%

    14

    Azerbaijan Industry Bank

    799,427

    7,3%

    15

    Premium Bank

    659,615

    1,3%

    16

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    657,096

    15,1%

    17

    Express Bank

    645,453

    12,5%

    18

    Bank BTB

    389,268

    5,7%

    19

    AFB Bank

    320,471

    2,4%

    20

    Bank VTB Azerbaijan

    298,275

    -0,3%

    21

    Bank Eurasia

    204,037

    -0,3%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    121,328

    2,6%
    Azərbaycandakı bankların aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

