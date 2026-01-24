Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.01.2026)
- 24 января, 2026
- 10:00
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов на 1 январья 2026 года:
|
№
|
Банки
|
Активы банков
(млн манатов)
|
Годовая
динамика
активов
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
13 626,903
|
0,0%
|
2
|
Kapital Bank
|
11 320,937
|
-0,5%
|
3
|
PASHA Bank
|
9 407,313
|
14,4%
|
4
|
Xalq Bank
|
3 184,467
|
3,8%
|
5
|
Bank Respublika
|
2 725,674
|
25,2%
|
6
|
Azer-Turk Bank
|
2 188,501
|
5,0%
|
7
|
Unibank
|
2 132,917
|
21,2%
|
8
|
Access Bank
|
1 770,369
|
19,2%
|
9
|
Yelo Bank
|
1 515,246
|
18,4%
|
10
|
Rabitabank
|
1 402,300
|
21,5%
|
11
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
1 367,735
|
48,5%
|
12
|
Bank of Baku
|
1 152,476
|
23,4%
|
13
|
Turan Bank
|
907,176
|
6,7%
|
14
|
Azerbaijan Industry Bank
|
826,188
|
6,0%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
792,728
|
8,5%
|
16
|
Premium Bank
|
677,669
|
5,7%
|
17
|
Express Bank
|
666,740
|
7,5%
|
18
|
AFB Bank
|
423,004
|
43,3%
|
19
|
Bank BTB
|
356,822
|
-1,7%
|
20
|
Bank VTB Azerbaijan
|
306,222
|
-3,4%
|
21
|
Bank Eurasia
|
214,510
|
6,7%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
120,291
|
1,0%