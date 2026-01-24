Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.01.2026)

    Финансы
    • 24 января, 2026
    • 10:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.01.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов на 1 январья 2026 года:

    Банки

    Активы банков

    (млн манатов)

    Годовая

    динамика

    активов

    1

    International Bank of Azerbaijan

    13 626,903

    0,0%

    2

    Kapital Bank

    11 320,937

    -0,5%

    3

    PASHA Bank

    9 407,313

    14,4%

    4

    Xalq Bank

    3 184,467

    3,8%

    5

    Bank Respublika

    2 725,674

    25,2%

    6

    Azer-Turk Bank

    2 188,501

    5,0%

    7

    Unibank

    2 132,917

    21,2%

    8

    Access Bank

    1 770,369

    19,2%

    9

    Yelo Bank

    1 515,246

    18,4%

    10

    Rabitabank

    1 402,300

    21,5%

    11

    Ziraat Bank Azerbaijan

    1 367,735

    48,5%

    12

    Bank of Baku

    1 152,476

    23,4%

    13

    Turan Bank

    907,176

    6,7%

    14

    Azerbaijan Industry Bank

    826,188

    6,0%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    792,728

    8,5%

    16

    Premium Bank

    677,669

    5,7%

    17

    Express Bank

    666,740

    7,5%

    18

    AFB Bank

    423,004

    43,3%

    19

    Bank BTB

    356,822

    -1,7%

    20

    Bank VTB Azerbaijan

    306,222

    -3,4%

    21

    Bank Eurasia

    214,510

    6,7%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    120,291

    1,0%
    Банки Азербайджана активы ренкинг
    Azərbaycandakı bankların aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

