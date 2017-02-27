Рэнкинг банков Азербайджана по прозрачности (2016-й год)

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг показателей прозрачности, отражающий уровень оперативности публикации итогов прошлогодней деятельности.
В анкете агентства Report по финансовым показателям на 1 января 2017 года приняли участие 25 из 32 банков. Остальные банки не вошли в список из-за того, что опубликовали данные позже 1 февраля. Отметим, что агентство также использовало отчеты, размещенные банками на их сайтах.
Ниже приведен рэнкинг банков по показателям прозрачности:
|№
|Банки
|Коэффициент прозрачности
|1
|Rabitabank
|45/47
|2
|Ziraat Bank Azerbaijan
|45/47
|3
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|30/47
|4
|Xalg Bank
|30/47
|5
|Expressbank
|27/47
|6
|AG Bank
|25/47
|7
|Silkway Bank
|24/47
|8
|ASB Bank
|20/47
|9
|Atabank
|19/47
|10
|AFB Bank
|19/47
|11
|PASHA Bank
|18/47
|12
|Bank Respublika
|17/47
|13
|Nikoil Bank
|15/47
|14
|Azer-Turk Bank
|15/47
|15
|IBA
|15/47
|16
|Bank of Baku
|15/47
|17
|Bank Avrasiya
|15/47
|18
|Bank Melli İran-Baku
|15/47
|19
|Kapital Bank
|14/47
|20
|Turanbank
|14/47
|21
|Caspian Development Bank
|14/47
|22
|Muganbank
|13/47
|23
|Amrahbank
|12/47
|24
|Unibank
|10/47
|25
|NBC Bank
|6/47
|26
|Gunaybank
|0/47
|27
|VTB Azerbaijan
|0/47
|28
|Pakistan National Bank-Baku
|0/47
|29
|Demirbank
|0/47
|30
|Accessbank
|0/47
|31
|Bank BTB
|0/47
|32
|NaxchıvanBank
|0/47
|№
|Банки
|Наиболее раскрываемые показатели
|1
|Активы
|25
|2
|Кредитный портфель
|25
|3
|Расходы
|24
|4
|Доходы
|24
|5
|Наличные средства (общие)
|23
|6
|Прибыль
|23
|7
|Процентные доходы
|23
|8
|Процентные расходы
|23
|9
|Непроцентные доходы
|23
|10
|Непроцентные расходы
|23
|11
|Депозитный портфель
|22
|12
|Уставный капитал
|21
|13
|Совокупный капитал
|18
|14
|Инвестиции в ценные бумаги
|14
|15
|Обязательства перед ЦБА
|14
|16
|Вклады населения
|12
|17
|Кредиты финансовым учреждениям
|11
|18
|Депозиты до востребования
|10
|19
|Срочные депозиты
|10
|20
|Просроченные кредиты
|9
|21
|Наличные средства (в иностранной валюте)
|8
|22
|Наличные средства (в национальной валюте)
|8
|23
|Потребительские кредиты
|7
|24
|Депозиты (в иностранной валюте)
|7
|25
|Депозиты (в национальной валюте)
|7
|26
|Вклады (в иностранной валюте)
|7
|27
|Вклады (в национальной валюте)
|7
|28
|Кредитный портфель (в иностранной валюте)
|6
|29
|Кредитный портфель (в национальной валюте)
|6
|30
|Внешние обязательства
|5
|31
|Ипотечные кредиты (общие)
|4
|32
|Банкоматы
|4
|33
|Филиалы
|4
|34
|Активные пластиковые карты
|3
|35
|POS-терминалы
|3
|36
|Численность работников
|3
|37
|Кредитный портфель (до 12 месяцев)
|3
|38
|Кредитный портфель (более 12 месяцев)
|3
|39
|Ипотечные кредиты (по линии АИФ)
|3
|40
|Автокредиты
|3
|41
|Кредитные карты
|2
|42
|Дебетовые карты
|2
|43
|Численность клиентов (общая)
|2
|44
|Клиенты (физические лица)
|2
|45
|Клиенты (юридические лица)
|2
|46
|Средняя зарплата
|1
|47
|Расходы на PR и маркетинг
|1
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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