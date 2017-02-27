Рэнкинг банков Азербайджана по прозрачности (2016-й год)

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг показателей прозрачности, отражающий уровень оперативности публикации итогов прошлогодней деятельности.

В анкете агентства Report по финансовым показателям на 1 января 2017 года приняли участие 25 из 32 банков. Остальные банки не вошли в список из-за того, что опубликовали данные позже 1 февраля. Отметим, что агентство также использовало отчеты, размещенные банками на их сайтах.

Ниже приведен рэнкинг банков по показателям прозрачности:

№ Банки Коэффициент прозрачности 1 Rabitabank 45/47 2 Ziraat Bank Azerbaijan 45/47 3 YapiKredi Bank Azerbaijan 30/47 4 Xalg Bank 30/47 5 Expressbank 27/47 6 AG Bank 25/47 7 Silkway Bank 24/47 8 ASB Bank 20/47 9 Atabank 19/47 10 AFB Bank 19/47 11 PASHA Bank 18/47 12 Bank Respublika 17/47 13 Nikoil Bank 15/47 14 Azer-Turk Bank 15/47 15 IBA 15/47 16 Bank of Baku 15/47 17 Bank Avrasiya 15/47 18 Bank Melli İran-Baku 15/47 19 Kapital Bank 14/47 20 Turanbank 14/47 21 Caspian Development Bank 14/47 22 Muganbank 13/47 23 Amrahbank 12/47 24 Unibank 10/47 25 NBC Bank 6/47 26 Gunaybank 0/47 27 VTB Azerbaijan 0/47 28 Pakistan National Bank-Baku 0/47 29 Demirbank 0/47 30 Accessbank 0/47 31 Bank BTB 0/47 32 NaxchıvanBank 0/47

№ Банки Наиболее раскрываемые показатели 1 Активы 25 2 Кредитный портфель 25 3 Расходы 24 4 Доходы 24 5 Наличные средства (общие) 23 6 Прибыль 23 7 Процентные доходы 23 8 Процентные расходы 23 9 Непроцентные доходы 23 10 Непроцентные расходы 23 11 Депозитный портфель 22 12 Уставный капитал 21 13 Совокупный капитал 18 14 Инвестиции в ценные бумаги 14 15 Обязательства перед ЦБА 14 16 Вклады населения 12 17 Кредиты финансовым учреждениям 11 18 Депозиты до востребования 10 19 Срочные депозиты 10 20 Просроченные кредиты 9 21 Наличные средства (в иностранной валюте) 8 22 Наличные средства (в национальной валюте) 8 23 Потребительские кредиты 7 24 Депозиты (в иностранной валюте) 7 25 Депозиты ( в национальной валюте) 7 26 Вклады (в иностранной валюте) 7 27 Вклады (в национальной валюте) 7 28 Кредитный портфель (в иностранной валюте) 6 29 Кредитный портфель (в национальной валюте) 6 30 Внешние обязательства 5 31 Ипотечные кредиты (общие) 4 32 Банкоматы 4 33 Филиалы 4 34 Активные пластиковые карты 3 35 POS-терминалы 3 36 Численность работников 3 37 Кредитный портфель (до 12 месяцев) 3 38 Кредитный портфель (более 12 месяцев) 3 39 Ипотечные кредиты (по линии АИФ) 3 40 Автокредиты 3 41 Кредитные карты 2 42 Дебетовые карты 2 43 Численность клиентов (общая) 2 44 Клиенты (физические лица) 2 45 Клиенты (юридические лица) 2 46 Средняя зарплата 1 47 Расходы на PR и маркетинг 1

Ниже отражены показатели по частоте их раскрытия банками: