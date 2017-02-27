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    Рэнкинг банков Азербайджана по прозрачности (2016-й год)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по показателям прозрачности

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг показателей прозрачности, отражающий уровень оперативности публикации итогов прошлогодней деятельности.

    В анкете агентства Report по финансовым показателям на 1 января 2017 года приняли участие 25 из 32 банков. Остальные банки не вошли в список из-за того, что опубликовали данные позже 1 февраля. Отметим, что агентство также использовало отчеты, размещенные банками на их сайтах.

    Ниже приведен рэнкинг банков по показателям прозрачности:

    Банки Коэффициент прозрачности
    1 Rabitabank 45/47
    2 Ziraat Bank Azerbaijan 45/47
    3 YapiKredi Bank Azerbaijan 30/47
    4 Xalg Bank 30/47
    5 Expressbank 27/47
    6 AG Bank 25/47
    7 Silkway Bank 24/47
    8 ASB Bank 20/47
    9 Atabank 19/47
    10 AFB Bank 19/47
    11 PASHA Bank 18/47
    12 Bank Respublika 17/47
    13 Nikoil Bank 15/47
    14 Azer-Turk Bank 15/47
    15 IBA 15/47
    16 Bank of Baku 15/47
    17 Bank Avrasiya 15/47
    18 Bank Melli İran-Baku 15/47
    19 Kapital Bank 14/47
    20 Turanbank 14/47
    21 Caspian Development Bank 14/47
    22 Muganbank 13/47
    23 Amrahbank 12/47
    24 Unibank 10/47
    25 NBC Bank 6/47
    26 Gunaybank 0/47
    27 VTB Azerbaijan 0/47
    28 Pakistan National Bank-Baku 0/47
    29 Demirbank 0/47
    30 Accessbank 0/47
    31 Bank BTB 0/47
    32 NaxchıvanBank 0/47
    Ниже отражены показатели по частоте их раскрытия банками:
    Банки Наиболее раскрываемые показатели
    1 Активы 25
    2 Кредитный портфель 25
    3 Расходы 24
    4 Доходы 24
    5 Наличные средства (общие) 23
    6 Прибыль 23
    7 Процентные доходы 23
    8 Процентные расходы 23
    9 Непроцентные доходы 23
    10 Непроцентные расходы 23
    11 Депозитный портфель 22
    12 Уставный капитал 21
    13 Совокупный капитал 18
    14 Инвестиции в ценные бумаги 14
    15 Обязательства перед ЦБА 14
    16 Вклады населения 12
    17 Кредиты финансовым учреждениям 11
    18 Депозиты до востребования 10
    19 Срочные депозиты 10
    20 Просроченные кредиты  9
    21 Наличные средства (в иностранной валюте) 8
    22 Наличные средства (в национальной валюте) 8
    23 Потребительские кредиты 7
    24 Депозиты (в иностранной валюте) 7
    25 Депозиты (в национальной валюте) 7
    26 Вклады (в иностранной валюте) 7
    27 Вклады (в национальной валюте) 7
    28 Кредитный портфель (в иностранной валюте) 6
    29 Кредитный портфель (в национальной валюте) 6
    30 Внешние обязательства 5
    31 Ипотечные кредиты (общие) 4
    32 Банкоматы 4
    33 Филиалы 4
    34 Активные пластиковые карты 3
    35 POS-терминалы 3
    36 Численность работников 3
    37 Кредитный портфель (до 12 месяцев) 3
    38 Кредитный портфель (более 12 месяцев) 3
    39 Ипотечные кредиты (по линии АИФ) 3
    40 Автокредиты 3
    41 Кредитные карты 2
    42 Дебетовые карты 2
    43 Численность клиентов (общая) 2
    44 Клиенты (физические лица) 2
    45 Клиенты (юридические лица) 2
    46 Средняя зарплата 1
    47 Расходы на PR и маркетинг 1
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