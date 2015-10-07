​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению уставного капитала к пассивам (ТОП-10)

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению уставного капитала к пассивам на 1 июля 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по отношению уставного капитала к пассивам (TOП-10):
|№
|Банки
|Уставный капитал / Пассивы (%)
|1
|Gunaybank
|69,88
|2
|Bank Melli İran-Baku
|61,00
|3
|Expressbank
|43,92
|4
|Qafqaz İnkişaf Bankı
|36,32
|5
|Silkway Bank
|33,81
|6
|NBC Bank
|31,54
|7
|Kredobank
|28,00
|8
|AFB Bank
|24,41
|9
|Pasha Bank
|20,86
|10
|VTB Azerbaijan
|14,95
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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