​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению уставного капитала к пассивам (ТОП-10)

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению уставного капитала к пассивам на 1 июля 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по отношению уставного капитала к пассивам (TOП-10):

№ Банки Уставный капитал / Пассивы (%) 1 Gunaybank 69,88 2 Bank Melli İran-Baku 61,00 3 Expressbank 43,92 4 Qafqaz İnkişaf Bankı 36,32 5 Silkway Bank 33,81 6 NBC Bank 31,54 7 Kredobank 28,00 8 AFB Bank 24,41 9 Pasha Bank 20,86 10 VTB Azerbaijan 14,95

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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