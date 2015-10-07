 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению уставного капитала к пассивам (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по отношению уставного капитала к пассивам

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению уставного капитала к пассивам на 1 июля 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по отношению уставного капитала к пассивам (TOП-10):

    Банки Уставный капитал / Пассивы (%)
    1 Gunaybank 69,88
    2 Bank Melli İran-Baku 61,00
    3 Expressbank 43,92
    4 Qafqaz İnkişaf Bankı 36,32
    5 Silkway Bank 33,81
    6 NBC Bank 31,54
    7 Kredobank 28,00
    8 AFB Bank 24,41
    9 Pasha Bank 20,86
    10 VTB Azerbaijan 14,95

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi