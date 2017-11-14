 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг банков Азербайджана по отношению средних процентных расходов к депозитам (ТОП-10)

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению средних процентных расходов за январь-сентябрь 2017 года к депозитному портфелю на 1 октября 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по отношению средних процентных расходов к депозитам (TOП-10):

    Банки Процентные расходы /
    Депозитный портфель, %
    1 VTB Azerbaijan 55,98
    2 Demirbank 15,54
    3 Accessbank 13,05
    4 Bank BTB 10,11
    5 AG Bank 7,86
    6 Bank Avrasiya 7,48
    7 Bank of Baku 7,36
    8 IBAR 7,17
    9 Nikoil Bank 6,63
    10 NBC Bank 6,60

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi