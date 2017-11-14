Рэнкинг банков Азербайджана по отношению средних процентных расходов к депозитам (ТОП-10)

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению средних процентных расходов за январь-сентябрь 2017 года к депозитному портфелю на 1 октября 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по отношению средних процентных расходов к депозитам (TOП-10):
|№
|Банки
|
Процентные расходы /
Депозитный портфель, %
|1
|VTB Azerbaijan
|55,98
|2
|Demirbank
|15,54
|3
|Accessbank
|13,05
|4
|Bank BTB
|10,11
|5
|AG Bank
|7,86
|6
|Bank Avrasiya
|7,48
|7
|Bank of Baku
|7,36
|8
|IBAR
|7,17
|9
|Nikoil Bank
|6,63
|10
|NBC Bank
|6,60
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости