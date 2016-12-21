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    Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных доходов к кредитам (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных доходов к кредитному портфелю

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению процентных доходов к совокупному кредитному портфелю за январь-сентябрь 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по отношению процентных доходов к кредитам (TOП-10):

    Банки Процентные доходы / Кредитный портфель (%)
    1 Unibank 21,9
    2 Pakistan National Bank-Baku 21,2
    3 Demirbank 20,7
    4 Nikoil Bank 19,3
    5 Ziraat Bank Azerbaijan 19,3
    6 Accessbank 16,8
    7 Muganbank 14,3
    8 Amrahbank 13,9
    9 Expressbank 13,6
    10 Kapital Bank 12,5

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