Рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям (освобождениям) на специальные резервы (январь-март, 2026)
- 25 апреля, 2026
- 17:20
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям (освобождениям) на специальные резервы за январь-март этого года:
|
№
|
Банки
|
Отчисления
(освобождения)
банков наспециальные резервы (млн манатов)
|
Годовая динамика
отчислений (освобождений) банков на специальные резервы
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
31,362
|
-22,7%
|
2
|
Kapital Bank
|
16,035
|
-43,3%
|
3
|
PASHA Bank
|
6,764
|
16,6%
|
4
|
Turan Bank
|
4,111
|
-28,0%
|
5
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
3,687
|
101,4%
|
6
|
Access Bank
|
3,677
|
-6,3%
|
7
|
Yelo Bank
|
3,245
|
-
|
8
|
Unibank
|
2,908
|
-71,3%
|
9
|
Bank Eurasia
|
2,549
|
2060,2%
|
10
|
Bank of Baku
|
1,862
|
-
|
11
|
Express Bank
|
1,761
|
-12,3%
|
12
|
Azer-Turk Bank
|
1,651
|
-19,2%
|
13
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
1,572
|
-1,4%
|
14
|
Rabitabank
|
1,300
|
-26,0%
|
15
|
Premium Bank
|
0,734
|
-43,6%
|
16
|
Bank Respublika
|
0,676
|
350,7%
|
17
|
Bank VTB Azerbaijan
|
0,413
|
-172,3%
|
18
|
Azerbaijan Industry Bank
|
0,239
|
117,3%
|
19
|
Xalq Bank
|
(0,114)
|
-
|
20
|
Bank Melli Iran-Baku
|
(0,575)
|
(6,9%)
|
21
|
AFB Bank
|
(0,802)
|
(-35,0%)