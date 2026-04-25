    Рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям (освобождениям) на специальные резервы (январь-март, 2026)

    Финансы
    • 25 апреля, 2026
    • 17:20
    Рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям (освобождениям) на специальные резервы (январь-март, 2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям (освобождениям) на специальные резервы за январь-март этого года:

    Банки

    Отчисления

    (освобождения)

    банков наспециальные резервы (млн манатов)

    Годовая динамика

    отчислений (освобождений) банков на специальные резервы

    1

    International Bank of Azerbaijan

    31,362

    -22,7%

    2

    Kapital Bank

    16,035

    -43,3%

    3

    PASHA Bank

    6,764

    16,6%

    4

    Turan Bank

    4,111

    -28,0%

    5

    Ziraat Bank Azerbaijan

    3,687

    101,4%

    6

    Access Bank

    3,677

    -6,3%

    7

    Yelo Bank

    3,245

    -

    8

    Unibank

    2,908

    -71,3%

    9

    Bank Eurasia

    2,549

    2060,2%

    10

    Bank of Baku

    1,862

    -

    11

    Express Bank

    1,761

    -12,3%

    12

    Azer-Turk Bank

    1,651

    -19,2%

    13

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    1,572

    -1,4%

    14

    Rabitabank

    1,300

    -26,0%

    15

    Premium Bank

    0,734

    -43,6%

    16

    Bank Respublika

    0,676

    350,7%

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    0,413

    -172,3%

    18

    Azerbaijan Industry Bank

    0,239

    117,3%

    19

    Xalq Bank

    (0,114)

    -

    20

    Bank Melli Iran-Baku

    (0,575)

    (6,9%)

    21

    AFB Bank

    (0,802)

    (-35,0%)
    Банки Азербайджана
    Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

