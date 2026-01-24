Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям на специальные резервы (2025)

    Финансы
    • 24 января, 2026
    • 17:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям на специальные резервы (2025)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям (освобождениям) на специальные резервы за 2025 года:

    Банки

    Отчисления

    (освобождения)

    банков на специальные резервы

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    отчислений (освобождений) банков на специальные резервы

    1

    Kapital Bank

    125,103

    -25,1%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    114,332

    -0,9%

    3

    PASHA Bank *

    48,636

    -

    4

    Unibank

    41,494

    0,1%

    5

    Turan Bank

    26,246

    20,1%

    6

    Access Bank

    16,253

    116,9%

    7

    Ziraat Bank Azerbaijan

    14,555

    3,8%

    8

    Rabitabank

    11,797

    159,9%

    9

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    9,704

    176,2%

    10

    Express Bank

    9,565

    50,5%

    11

    Azer-Turk Bank

    8,285

    65,1%

    12

    Bank Respublika

    5,539

    71,9%

    13

    Yelo Bank *

    5,094

    -

    14

    Bank BTB

    2,969

    118,8%

    15

    Bank Eurasia

    0,771

    -38,5%

    16

    Azerbaijan Industry Bank *

    0,727

    -

    17

    Bank of Baku

    (0,428)

    (-88,2%)

    18

    Premium Bank

    (0,987)

    (-15,8%)

    19

    Bank VTB Azerbaijan

    (1,141)

    (-67,3%)

    20

    Bank Melli Iran-Baku

    (1,478)

    (-77,7%)

    21

    AFB Bank **

    (4,539)

    -

    22

    Xalq Bank

    (6,340)

    (15,2%)

    * Эти банки перешли от освобождений по специальным резервам к отчислениям.

    ** Этот банк перешли от отчислений по специальным резервам к освобождениям.

    Банки Азербайджана специальные резервы ренкинг
    Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (2025)

