Рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям на специальные резервы (2025)
- 24 января, 2026
- 17:00
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям (освобождениям) на специальные резервы за 2025 года:
|
№
|
Банки
|
Отчисления
(освобождения)
банков на специальные резервы
(млн манатов)
|
Годовая динамика
отчислений (освобождений) банков на специальные резервы
|
1
|
Kapital Bank
|
125,103
|
-25,1%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
114,332
|
-0,9%
|
3
|
PASHA Bank *
|
48,636
|
-
|
4
|
Unibank
|
41,494
|
0,1%
|
5
|
Turan Bank
|
26,246
|
20,1%
|
6
|
Access Bank
|
16,253
|
116,9%
|
7
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
14,555
|
3,8%
|
8
|
Rabitabank
|
11,797
|
159,9%
|
9
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
9,704
|
176,2%
|
10
|
Express Bank
|
9,565
|
50,5%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
8,285
|
65,1%
|
12
|
Bank Respublika
|
5,539
|
71,9%
|
13
|
Yelo Bank *
|
5,094
|
-
|
14
|
Bank BTB
|
2,969
|
118,8%
|
15
|
Bank Eurasia
|
0,771
|
-38,5%
|
16
|
Azerbaijan Industry Bank *
|
0,727
|
-
|
17
|
Bank of Baku
|
(0,428)
|
(-88,2%)
|
18
|
Premium Bank
|
(0,987)
|
(-15,8%)
|
19
|
Bank VTB Azerbaijan
|
(1,141)
|
(-67,3%)
|
20
|
Bank Melli Iran-Baku
|
(1,478)
|
(-77,7%)
|
21
|
AFB Bank **
|
(4,539)
|
-
|
22
|
Xalq Bank
|
(6,340)
|
(15,2%)
* Эти банки перешли от освобождений по специальным резервам к отчислениям.
** Этот банк перешли от отчислений по специальным резервам к освобождениям.