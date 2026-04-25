Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Рэнкинг банков Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги (01.04.2026)

    Финансы
    • 25 апреля, 2026
    • 11:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги (01.04.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по объему их инвестиций в ценные бумаги на 1 апреля 2026 года:

    Банки

    Инвестиции банков в ценные

    бумаги

    (млн манатов)

    Годовая динамика инвестиций

    банков

    в ценные бумаги

    1

    International Bank of Azerbaijan

    2 931,719

    -12,2%

    2

    Kapital Bank

    2 153,573

    -30,1%

    3

    PASHA Bank

    1 820,581

    -16,2%

    4

    Azer-Turk Bank

    205,092

    -0,2%

    5

    Xalq Bank

    181,392

    -36,3%

    6

    Rabitabank

    133,749

    21,5%

    7

    Bank Melli Iran-Baku

    75,413

    175,1%

    8

    Unibank

    72,707

    49,4%

    9

    Bank of Baku

    67,365

    -11,8%

    10

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    58,330

    -19,3%

    11

    Ziraat Bank Azerbaijan

    52,938

    -8,8%

    12

    Access Bank

    40,711

    -28,3%

    13

    Bank Respublika

    33,953

    -39,1%

    14

    Express Bank

    31,788

    -0,5%

    15

    Yelo Bank

    28,358

    397,1%

    16

    Turan Bank

    16,174

    -59,3%

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    9,952

    -38,1%

    18

    Premium Bank

    5,196

    408,4%

    19

    AFB Bank

    1,492

    -90,6%

    20

    Bank Eurasia

    0,300

    6,0%

    21

    Azerbaijan Industry Bank *

    0,000

    -
    Банки Азербайджана
    Azərbaycandakı bankların qiymətli kağızlara investisiyalarının məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)

    Последние новости

    20:54

    Арагчи прибыл с визитом в Оман

    В регионе
    20:48

    Байрамов: Стратегическое партнерство между Баку и Киевом продолжает укрепляться

    Внешняя политика
    20:31

    Байрамов и Сибига обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Украиной - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    20:22

    Пятеро азербайджанских борцов вышли в финал ЧЕ в Албании

    Индивидуальные
    20:04
    Видео

    В соцсети Ильхама Алиева опубликован видеоролик о визите Зеленского в Азербайджан

    Внешняя политика
    19:58

    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Исламабад

    Другие страны
    19:49

    Bild: АдГ опережает партию Мерца в опросе граждан ФРГ

    Другие страны
    19:33
    Видео

    Пакистан вывел на орбиту новый спутник наблюдения Земли EO-3

    Другие страны
    19:15

    Зеленский: В Кипре достигнута договоренность о продвижении процесса вступления Украины в ЕС

    Другие страны
    Лента новостей