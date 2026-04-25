Рэнкинг банков Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги (01.04.2026)
- 25 апреля, 2026
- 11:00
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по объему их инвестиций в ценные бумаги на 1 апреля 2026 года:
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№
|
Банки
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Инвестиции банков в ценные
бумаги
(млн манатов)
|
Годовая динамика инвестиций
банков
в ценные бумаги
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
2 931,719
|
-12,2%
|
2
|
Kapital Bank
|
2 153,573
|
-30,1%
|
3
|
PASHA Bank
|
1 820,581
|
-16,2%
|
4
|
Azer-Turk Bank
|
205,092
|
-0,2%
|
5
|
Xalq Bank
|
181,392
|
-36,3%
|
6
|
Rabitabank
|
133,749
|
21,5%
|
7
|
Bank Melli Iran-Baku
|
75,413
|
175,1%
|
8
|
Unibank
|
72,707
|
49,4%
|
9
|
Bank of Baku
|
67,365
|
-11,8%
|
10
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
58,330
|
-19,3%
|
11
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
52,938
|
-8,8%
|
12
|
Access Bank
|
40,711
|
-28,3%
|
13
|
Bank Respublika
|
33,953
|
-39,1%
|
14
|
Express Bank
|
31,788
|
-0,5%
|
15
|
Yelo Bank
|
28,358
|
397,1%
|
16
|
Turan Bank
|
16,174
|
-59,3%
|
17
|
Bank VTB Azerbaijan
|
9,952
|
-38,1%
|
18
|
Premium Bank
|
5,196
|
408,4%
|
19
|
AFB Bank
|
1,492
|
-90,6%
|
20
|
Bank Eurasia
|
0,300
|
6,0%
|
21
|
Azerbaijan Industry Bank *
|
0,000
|
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