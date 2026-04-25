    Azərbaycandakı bankların qiymətli kağızlara investisiyalarının məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)

    Maliyyə
    • 25 aprel, 2026
    • 11:00
    Azərbaycandakı bankların qiymətli kağızlara investisiyalarının məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 aprel 2026-cı ilə qiymətli kağızlara investisiyalarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın qiymətli kağızlara

    investisiyaları

    (milyon manat)

    Bankın qiymətli kağızlara

    investisiyalarının

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    2 931,719

    -12,2%

    2

    Kapital Bank

    2 153,573

    -30,1%

    3

    PASHA Bank

    1 820,581

    -16,2%

    4

    Azer-Turk Bank

    205,092

    -0,2%

    5

    Xalq Bank

    181,392

    -36,3%

    6

    Rabitabank

    133,749

    21,5%

    7

    Bank Melli Iran-Baku

    75,413

    175,1%

    8

    Unibank

    72,707

    49,4%

    9

    Bank of Baku

    67,365

    -11,8%

    10

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    58,330

    -19,3%

    11

    Ziraat Bank Azerbaijan

    52,938

    -8,8%

    12

    Access Bank

    40,711

    -28,3%

    13

    Bank Respublika

    33,953

    -39,1%

    14

    Express Bank

    31,788

    -0,5%

    15

    Yelo Bank

    28,358

    397,1%

    16

    Turan Bank

    16,174

    -59,3%

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    9,952

    -38,1%

    18

    Premium Bank

    5,196

    408,4%

    19

    AFB Bank

    1,492

    -90,6%

    20

    Bank Eurasia

    0,300

    6,0%

    21

    Azerbaijan Industry Bank *

    0,000

    -
    Azərbaycan bankları Bank renkinqi Qiymətli kağız
    Рэнкинг банков Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги (01.04.2026)

