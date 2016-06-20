​Рэнкинг банков Азербайджана по объему уставного капитала (TOП-10)

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 апреля 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):

№ Банки Уставный капитал (тыс. манат) 1 Pasha Bank 333 000,00 2 KapitalBank 289 716,00 3 SilkwayBank 108 885,10 4 AFB Bank 77 798,80 5 AG Bank 76 811,60 6 ASB Bank 75 798,00 7 Gunaybank 64 910,10 8 Caspian Development Bank 64 147,00 9 Bank of Baku 61 269,00 10 Ziraat Bank 55 459,50

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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