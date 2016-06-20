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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему уставного капитала (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему уставного капитала

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 апреля 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):

    Банки Уставный капитал (тыс. манат)
    1 Pasha Bank 333 000,00
    2 KapitalBank 289 716,00
    3 SilkwayBank 108 885,10
    4 AFB Bank 77 798,80
    5 AG Bank 76 811,60
    6 ASB Bank 75 798,00
    7 Gunaybank 64 910,10
    8 Caspian Development Bank 64 147,00
    9 Bank of Baku 61 269,00
    10 Ziraat Bank 55 459,50

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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