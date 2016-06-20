​Рэнкинг банков Азербайджана по объему уставного капитала (TOП-10)

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 апреля 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):
|№
|Банки
|Уставный капитал (тыс. манат)
|1
|Pasha Bank
|333 000,00
|2
|KapitalBank
|289 716,00
|3
|SilkwayBank
|108 885,10
|4
|AFB Bank
|77 798,80
|5
|AG Bank
|76 811,60
|6
|ASB Bank
|75 798,00
|7
|Gunaybank
|64 910,10
|8
|Caspian Development Bank
|64 147,00
|9
|Bank of Baku
|61 269,00
|10
|Ziraat Bank
|55 459,50
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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