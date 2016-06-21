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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему прибыли (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по объему прибыли

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему прибыли за первый квартал 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему прибыли (TOП-10):

    Банки Прибыль
    (    тыс. манат)
    1 Pasha Bank 36 904,70
    2 Azer-Turk Bank 7 889,50
    3 Atabank 6 113,00
    4 Caspian Development Bank 5 502,10
    5 SilkwayBank 5 466,40
    6 ASB Bank 2 673,20
    7 Gunaybank 2 015,90
    8 Zaminbank 2 003,10
    9 Ziraat Bank Azerbaijan 1 995,20
    10 Parabank 1 818,10

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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