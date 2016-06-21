​Рэнкинг банков Азербайджана по объему прибыли (ТОП-10)

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему прибыли за первый квартал 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему прибыли (TOП-10):

№ Банки Прибыль

(тыс. манат) 1 Pasha Bank 36 904,70 2 Azer-Turk Bank 7 889,50 3 Atabank 6 113,00 4 Caspian Development Bank 5 502,10 5 SilkwayBank 5 466,40 6 ASB Bank 2 673,20 7 Gunaybank 2 015,90 8 Zaminbank 2 003,10 9 Ziraat Bank Azerbaijan 1 995,20 10 Parabank 1 818,10

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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