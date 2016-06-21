​Рэнкинг банков Азербайджана по объему прибыли (ТОП-10)

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему прибыли за первый квартал 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему прибыли (TOП-10):
|№
|Банки
|Прибыль
(тыс. манат)
|1
|Pasha Bank
|36 904,70
|2
|Azer-Turk Bank
|7 889,50
|3
|Atabank
|6 113,00
|4
|Caspian Development Bank
|5 502,10
|5
|SilkwayBank
|5 466,40
|6
|ASB Bank
|2 673,20
|7
|Gunaybank
|2 015,90
|8
|Zaminbank
|2 003,10
|9
|Ziraat Bank Azerbaijan
|1 995,20
|10
|Parabank
|1 818,10
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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