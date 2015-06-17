​Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличной денежной массы в манатах (TOП-5)

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Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличной денежной массы в национальной валюте на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличной денежной массы в национальной валюте (TOП-5):
|№
|Банки
|Наличная денежная масса в манатах (тысяч манатов)
|1
|Access Bank
|32 555,12
|2
|Expressbank
|13 773,00
|3
|Rabita Bank
|12 044,00
|4
|ASB Bank
|8 169,58
|5
|Bank Silkway
|7 576,04
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости