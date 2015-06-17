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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличной денежной массы в манатах (TOП-5)

    Report подготовил рэнкинг банков по объему наличной денежной массы в национальной валюте на 1 апреля 2015 года

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличной денежной массы в национальной валюте на 1 апреля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличной денежной массы в национальной валюте (TOП-5):

    Банки Наличная денежная масса в манатах (тысяч манатов)
    1 Access Bank 32 555,12
    2 Expressbank 13 773,00
    3 Rabita Bank 12 044,00
    4 ASB Bank 8 169,58
    5 Bank Silkway 7 576,04

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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