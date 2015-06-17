​Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличной денежной массы в манатах (TOП-5)

Report подготовил рэнкинг банков по объему наличной денежной массы в национальной валюте на 1 апреля 2015 года

17 июня, 2015 09:30

https://report.az/storage/news/3d6eb6cbe749aab46f9955b976204d6b/ca8887db-882a-4ad9-b7e1-0723af0403fb_292.jpg Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличной денежной массы в национальной валюте на 1 апреля 2015 года. Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличной денежной массы в национальной валюте (TOП-5): № Банки Наличная денежная масса в манатах (тысяч манатов) 1 Access Bank 32 555,12 2 Expressbank 13 773,00 3 Rabita Bank 12 044,00 4 ASB Bank 8 169,58 5 Bank Silkway 7 576,04 * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.