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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему инвестиций в ценные бумаги

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги на 1 ноября 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему инвестиций в ценные бумаги (TOП-5):

    Банки Инвестиции в ценные бумаги
    (тыс. манатов)
    1 Pasha Bank 120 199
    2 Silkwaybank 20 000
    3 Rabitabank 8 594
    4 Bank Melli İran-Baku 5 432
    5 KapitalBank 5 007

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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