​Рэнкинг банков Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги (TOП-5)

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги на 1 ноября 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему инвестиций в ценные бумаги (TOП-5):

№ Банки Инвестиции в ценные бумаги

(тыс. манатов) 1 Pasha Bank 120 199 2 Silkwaybank 20 000 3 Rabitabank 8 594 4 Bank Melli İran-Baku 5 432 5 KapitalBank 5 007

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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