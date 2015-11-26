​Рэнкинг банков Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги (TOП-5)

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги на 1 ноября 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему инвестиций в ценные бумаги (TOП-5):
|№
|Банки
|Инвестиции в ценные бумаги
(тыс. манатов)
|1
|Pasha Bank
|120 199
|2
|Silkwaybank
|20 000
|3
|Rabitabank
|8 594
|4
|Bank Melli İran-Baku
|5 432
|5
|KapitalBank
|5 007
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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