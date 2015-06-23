​Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитов в национальной валюте (TOП-5)

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов в национальной валюте на 1 апреля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему манатных депозитов (TOП-5):

№ Банки Депозиты в национальной валюте

(тысяч манат) 1 Access Bank 120 984,48 2 Rabitabank 109 640,00 3 Expressbank 80 655,00 4 Zaminbank 45 938,57 5 Turanbank 42 828,10

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