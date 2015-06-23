​Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитов в национальной валюте (TOП-5)

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов в национальной валюте на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему манатных депозитов (TOП-5):
|№
|Банки
|Депозиты в национальной валюте
(тысяч манат)
|1
|Access Bank
|120 984,48
|2
|Rabitabank
|109 640,00
|3
|Expressbank
|80 655,00
|4
|Zaminbank
|45 938,57
|5
|Turanbank
|42 828,10
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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