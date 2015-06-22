​Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитного портфеля (TOП-10)

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля по состоянию на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):
|№
|Банки
|Депозитный портфель
(тыс. манатов)
|1
|PASHA Bank
|694 416,13
|2
|Kapital Bank
|629 786,69
|3
|Unibank
|525 567,13
|4
|Atabank
|523 925,50
|5
|Bank of Baku
|459 165,58
|6
|Bank Respublika
|433 666,00
|7
|ASB Bank
|329 162,86
|8
|Bank Technique
|300 235,35
|9
|Access Bank
|297 795,33
|10
|Azer-Turk Bank
|283 515,16
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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