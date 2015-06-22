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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитного портфеля (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему депозитного портфеля

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля по состоянию на 1 апреля 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):

    Банки Депозитный портфель
    (тыс. манатов)
    1 PASHA Bank 694 416,13
    2 Kapital Bank 629 786,69
    3 Unibank 525 567,13
    4 Atabank 523 925,50
    5 Bank of Baku 459 165,58
    6 Bank Respublika 433 666,00
    7 ASB Bank 329 162,86
    8 Bank Technique 300 235,35
    9 Access Bank 297 795,33
    10 Azer-Turk Bank 283 515,16

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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