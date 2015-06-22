​Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитного портфеля (TOП-10)

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля по состоянию на 1 апреля 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):

№ Банки Депозитный портфель

(тыс. манатов) 1 PASHA Bank 694 416,13 2 Kapital Bank 629 786,69 3 Unibank 525 567,13 4 Atabank 523 925,50 5 Bank of Baku 459 165,58 6 Bank Respublika 433 666,00 7 ASB Bank 329 162,86 8 Bank Technique 300 235,35 9 Access Bank 297 795,33 10 Azer-Turk Bank 283 515,16

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.