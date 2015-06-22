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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему депозитов до востребования на 1 апреля 2015 года

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов до востребования (бессрочных депозитов) на 1 апреля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-5):

    Банки Бессрочные депозиты
    (тыс. манатов)
    1 Access Bank 94 813,94
    2 Turanbank 60 697,10
    3 ASB Bank 59 642,45
    4 Atabank 56 932,60
    5 Rabitabank 54 229,00

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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