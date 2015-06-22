​Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-5)

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов до востребования (бессрочных депозитов) на 1 апреля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-5):

№ Банки Бессрочные депозиты

(тыс. манатов) 1 Access Bank 94 813,94 2 Turanbank 60 697,10 3 ASB Bank 59 642,45 4 Atabank 56 932,60 5 Rabitabank 54 229,00

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.