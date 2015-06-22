​Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-5)

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов до востребования (бессрочных депозитов) на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-5):
|№
|Банки
|Бессрочные депозиты
(тыс. манатов)
|1
|Access Bank
|94 813,94
|2
|Turanbank
|60 697,10
|3
|ASB Bank
|59 642,45
|4
|Atabank
|56 932,60
|5
|Rabitabank
|54 229,00
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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