​Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-10)

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов до востребования на 1 января 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-10):
|№
|Банки
|Бессрочные депозиты
(тыс. манатов)
|1
|AFB Bank
|111 599
|2
|Accessbank
|107 259
|3
|Rabitabank
|98 874
|4
|Turanbank
|86 262
|5
|ASB Bank
|58 393
|6
|Demirbank
|33 369
|7
|Silkway Bank
|31 037
|8
|Muganbank
|29 501
|9
|Parabank
|22 666
|10
|Expressbank
|15 672
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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