​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству клиентов (ТОП-5)

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству клиентов по состоянию на 1 октября 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по количеству клиентов(TOП-5):
|№
|Банки
|Количество клиентов (чел)
|1
|Muganbank
|187 578
|2
|Expressbank
|124 189
|3
|Rabitabank
|117 837
|4
|Demirbank
|117 463
|5
|Parabank
|105 811
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook