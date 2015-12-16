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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству клиентов (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по количеству клиентов

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству клиентов по состоянию на 1 октября 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по количеству клиентов(TOП-5):

    Банки Количество клиентов (чел)
    1 Muganbank 187 578
    2 Expressbank 124 189
    3 Rabitabank 117 837
    4 Demirbank 117 463
    5 Parabank 105 811

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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