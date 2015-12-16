​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству клиентов (ТОП-5)

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству клиентов по состоянию на 1 октября 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по количеству клиентов(TOП-5):

№ Банки Количество клиентов (чел) 1 Muganbank 187 578 2 Expressbank 124 189 3 Rabitabank 117 837 4 Demirbank 117 463 5 Parabank 105 811

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.