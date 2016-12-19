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    Рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROA (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по коэффициенту рентабельности активов

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по коэффициенту рентабельности активов (ROA) за январь-сентябрь 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по коэффициенту рентабельности активов (отношение прибыли к активам) (TOП-10):

    Банки ROA
    1 Caspian Development Bank 8,46
    2 Bank Avrasiya 4,93
    3 Ziraat Bank Azerbaijan 4,70
    4 Atabank 3,17
    5 Kapital Bank 1,48
    6 AFB Bank 1,48
    7 Silkway Bank 1,44
    8 ASB Bank 0,94
    9 Nikoil Bank 0,68
    10 Pakistan National Bank-Baku 0,67

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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