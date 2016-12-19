Рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROA (TOП-10)

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по коэффициенту рентабельности активов (ROA) за январь-сентябрь 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по коэффициенту рентабельности активов (отношение прибыли к активам) (TOП-10):

№ Банки ROA 1 Caspian Development Bank 8,46 2 Bank Avrasiya 4,93 3 Ziraat Bank Azerbaijan 4,70 4 Atabank 3,17 5 Kapital Bank 1,48 6 AFB Bank 1,48 7 Silkway Bank 1,44 8 ASB Bank 0,94 9 Nikoil Bank 0,68 10 Pakistan National Bank-Baku 0,67

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