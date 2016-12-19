Рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROA (TOП-10)

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по коэффициенту рентабельности активов (ROA) за январь-сентябрь 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по коэффициенту рентабельности активов (отношение прибыли к активам) (TOП-10):
|№
|Банки
|ROA
|1
|Caspian Development Bank
|8,46
|2
|Bank Avrasiya
|4,93
|3
|Ziraat Bank Azerbaijan
|4,70
|4
|Atabank
|3,17
|5
|Kapital Bank
|1,48
|6
|AFB Bank
|1,48
|7
|Silkway Bank
|1,44
|8
|ASB Bank
|0,94
|9
|Nikoil Bank
|0,68
|10
|Pakistan National Bank-Baku
|0,67
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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