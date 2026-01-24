Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Рэнкинг банков Азербайджана по инвестициям в ценные бумаги (01.01.2026)

    Финансы
    • 24 января, 2026
    • 11:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по инвестициям в ценные бумаги (01.01.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру их инвестиций в ценные бумаги на 1 январья 2026 года:

    Банки

    Инвестиции банков в ценные бумаги

    (млн манатов)

    Годовая динамика инвестиций банков

    в ценные бумаги

    1

    International Bank of Azerbaijan

    3 295,076

    -6,8%

    2

    PASHA Bank

    2 596,050

    40,4%

    3

    Kapital Bank

    2 570,865

    -17,4%

    4

    Xalq Bank

    218,102

    -23,6%

    5

    Azer-Turk Bank

    189,781

    34,6%

    6

    Bank Respublika

    138,773

    143,1%

    7

    Rabitabank

    115,034

    2,3%

    8

    Ziraat Bank Azerbaijan

    95,374

    50,1%

    9

    Bank of Baku

    81,654

    83,8%

    10

    Unibank

    69,485

    17,5%

    11

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    55,491

    -25,9%

    12

    Access Bank

    42,792

    -24,0%

    13

    Express Bank

    39,738

    37,8%

    14

    Yelo Bank

    31,804

    520,2%

    15

    Bank Melli Iran-Baku

    21,688

    -33,8%

    16

    Bank VTB Azerbaijan

    17,534

    -33,3%

    17

    Premium Bank

    16,921

    1555,7%

    18

    Turan Bank

    16,147

    -43,0%

    19

    AFB Bank

    0,500

    -96,8%

    20

    Bank Eurasia

    0,301

    6,4%

    21

    Azerbaijan Industry Bank *

    0,000

    -

    22

    Bank BTB

    0,000

    -100,0%

    * У это банков не было инвестиций в ценные бумаги за последний год.

    Azərbaycandakı bankların qiymətli kağızlara investisiyalarının məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

