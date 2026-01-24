Azərbaycandakı bankların qiymətli kağızlara investisiyalarının məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
- 24 yanvar, 2026
- 11:00
"Report" Azərbaycandakı bankların 1 yanvar 2026-cı ilə qiymətli kağızlara investisiyalarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın
qiymətli kağızlara investisiyaları
(milyon manat)
|
Bankın
qiymətli kağızlara investisiyalarının
illik dinamikası
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
3 295,076
|
-6,8%
|
2
|
PASHA Bank
|
2 596,050
|
40,4%
|
3
|
Kapital Bank
|
2 570,865
|
-17,4%
|
4
|
Xalq Bank
|
218,102
|
-23,6%
|
5
|
Azer-Turk Bank
|
189,781
|
34,6%
|
6
|
Bank Respublika
|
138,773
|
143,1%
|
7
|
Rabitabank
|
115,034
|
2,3%
|
8
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
95,374
|
50,1%
|
9
|
Bank of Baku
|
81,654
|
83,8%
|
10
|
Unibank
|
69,485
|
17,5%
|
11
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
55,491
|
-25,9%
|
12
|
Access Bank
|
42,792
|
-24,0%
|
13
|
Express Bank
|
39,738
|
37,8%
|
14
|
Yelo Bank
|
31,804
|
520,2%
|
15
|
Bank Melli Iran-Baku
|
21,688
|
-33,8%
|
16
|
Bank VTB Azerbaijan
|
17,534
|
-33,3%
|
17
|
Premium Bank
|
16,921
|
1555,7%
|
18
|
Turan Bank
|
16,147
|
-43,0%
|
19
|
AFB Bank
|
0,500
|
-96,8%
|
20
|
Bank Eurasia
|
0,301
|
6,4%
|
21
|
Azerbaijan Industry Bank *
|
0,000
|
-
|
22
|
Bank BTB
|
0,000
|
-100,0%
* Bu bankın son 1 ildə qiymətli kağızlara investisiyaları olmayıb.