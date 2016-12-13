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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике расходов (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике расходов

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике расходов за январь-сентябрь 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике расходов (TOП-5):

    Банки Годовая динамика расходов,%
    1 Gunaybank 1 460,0
    2 PASHA Bank 584,1
    3 Caspian Development Bank 178,0
    4 ASB Bank 18,4
    5 Pakistan National Bank-Baku 11,7

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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