Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике расходов (TOП-5)

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике расходов за январь-сентябрь 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике расходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика расходов,%
|1
|Gunaybank
|1 460,0
|2
|PASHA Bank
|584,1
|3
|Caspian Development Bank
|178,0
|4
|ASB Bank
|18,4
|5
|Pakistan National Bank-Baku
|11,7
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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