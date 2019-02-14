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Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных расходов (01.01.2019)

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных расходов на 1 января 2019 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных расходов (по сравнению с 01.01.2018) – ТОП-10:

Банки Годовая динамика, %
1 Bank Melli İran-Baku 107,94
2 NBC Bank 70,13
3 NakhchivanBank 54,75
4 Expressbank 44,78
5 Ziraat Bank Azerbaijan 32,66
6 Azer-Turk Bank 31,67
7 Premium Bank 25,96
8 Atabank 25,28
9 Bank BTB 14,56
10 Gunaybank 5,74

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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