Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных расходов (01.01.2019)

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных расходов на 1 января 2019 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных расходов (по сравнению с 01.01.2018) – ТОП-10:

№ Банки Годовая динамика, % 1 Bank Melli İran-Baku 107,94 2 NBC Bank 70,13 3 NakhchivanBank 54,75 4 Expressbank 44,78 5 Ziraat Bank Azerbaijan 32,66 6 Azer-Turk Bank 31,67 7 Premium Bank 25,96 8 Atabank 25,28 9 Bank BTB 14,56 10 Gunaybank 5,74

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