Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных расходов (01.01.2019)

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных расходов на 1 января 2019 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных расходов (по сравнению с 01.01.2018) – ТОП-10:
|№
|Банки
|Годовая динамика, %
|1
|Bank Melli İran-Baku
|107,94
|2
|NBC Bank
|70,13
|3
|NakhchivanBank
|54,75
|4
|Expressbank
|44,78
|5
|Ziraat Bank Azerbaijan
|32,66
|6
|Azer-Turk Bank
|31,67
|7
|Premium Bank
|25,96
|8
|Atabank
|25,28
|9
|Bank BTB
|14,56
|10
|Gunaybank
|5,74
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости