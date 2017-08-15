Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных доходов (TOП-10)

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных доходов за первое полугодие 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных доходов (относительно первого полугодия 2016 года) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика процентных доходов (%)
|1
|PASHA Bank
|75,9
|2
|Pakistan National Bank-Baku
|59,9
|3
|ASB Bank
|35,2
|4
|AFB Bank
|34,9
|5
|Silkway Bank
|19,9
|6
|Gunaybank
|18,5
|7
|Ziraat Bank Azerbaijan
|16,4
|8
|Bank Eurasia
|-0,5
|9
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|-3,1
|10
|Xalg Bank
|-3,2
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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