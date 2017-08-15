Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных доходов (TOП-10)

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных доходов за первое полугодие 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных доходов (относительно первого полугодия 2016 года) (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика процентных доходов (%) 1 PASHA Bank 75,9 2 Pakistan National Bank-Baku 59,9 3 ASB Bank 35,2 4 AFB Bank 34,9 5 Silkway Bank 19,9 6 Gunaybank 18,5 7 Ziraat Bank Azerbaijan 16,4 8 Bank Eurasia -0,5 9 YapiKredi Bank Azerbaijan -3,1 10 Xalg Bank -3,2

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