Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных доходов (TOП-5)

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных доходов за январь-сентябрь 2016 года ( по сравнению с январем-сентябрем 2015 года).
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике процентных доходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика процентных доходов,%
|1
|Caspian Development Bank
|116,5
|2
|Pakistan National Bank-Baku
|30,1
|3
|Gunaybank
|23,4
|4
|PASHA Bank
|22,5
|5
|Silkway Bank
|10,4
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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