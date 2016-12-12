Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных доходов (TOП-5)

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных доходов за январь-сентябрь 2016 года ( по сравнению с январем-сентябрем 2015 года).

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике процентных доходов (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика процентных доходов,% 1 Caspian Development Bank 116,5 2 Pakistan National Bank-Baku 30,1 3 Gunaybank 23,4 4 PASHA Bank 22,5 5 Silkway Bank 10,4

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