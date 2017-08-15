Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных расходов (TOП-10)

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных расходов за первое полугодие 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных расходов (относительно первого полугодия 2016 года) (TOП-10):



Банки Годовая динамика процентных расходов (%) 1 Pakistan National Bank-Baku 163,2 2 Ziraat Bank Azerbaijan 107,4 3 Gunaybank 74,4 4 ASB Bank 67,1 5 PASHA Bank 56,6 6 Bank Melli İran-Baku 50,2 7 Bank BTB 6,9 8 Bank Eurasia -2,4 9 Silkway Bank -6,9 10 Turanbank -14,7

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.