Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных расходов (TOП-10)

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных расходов за первое полугодие 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных расходов (относительно первого полугодия 2016 года) (TOП-10):
|Банки
|Годовая динамика процентных расходов (%)
|1
|Pakistan National Bank-Baku
|163,2
|2
|Ziraat Bank Azerbaijan
|107,4
|3
|Gunaybank
|74,4
|4
|ASB Bank
|67,1
|5
|PASHA Bank
|56,6
|6
|Bank Melli İran-Baku
|50,2
|7
|Bank BTB
|6,9
|8
|Bank Eurasia
|-2,4
|9
|Silkway Bank
|-6,9
|10
|Turanbank
|-14,7
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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