Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике прибыли (TOП-5)

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике прибыли за первое полугодие 2017 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике прибыли (по сравнению с первым кварталом 2016 года) (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика чистой прибыли, % 1 Silkway Bank 319,7 2 Xalg Bank 314,1 3 Muganbank 141,4 4 Bank Eurasia 119,3 5 ASB Bank - 6,2

* Отметим, что динамику ряда банков, завершивших первое полугодие прошлого года с убытками, а в этом году с прибылью, или наоборот, подсчитать не удалось, и эти банки не вошли в рейтинг.

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