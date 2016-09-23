 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике прибыли (TOП-5)

    Рэнкинг возглавляет PASHA Bank

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике прибыли за первое полугодие 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике прибыли (TOП-5):

    Банки Годовая динамика, %
    1 PASHA Bank 16064,33
    2 Azer-Turk Bank 3858,269
    3 AFB Bank 895,1808
    4 Gunaybank 742,4511
    5 Ziraat Bank Azerbaijan 586,7808

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi