Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике прибыли (TOП-5)

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике прибыли за первое полугодие 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике прибыли (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика, % 1 PASHA Bank 16064,33 2 Azer-Turk Bank 3858,269 3 AFB Bank 895,1808 4 Gunaybank 742,4511 5 Ziraat Bank Azerbaijan 586,7808

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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