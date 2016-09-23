Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике прибыли (TOП-5)

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике прибыли за первое полугодие 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике прибыли (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика, %
|1
|PASHA Bank
|16064,33
|2
|Azer-Turk Bank
|3858,269
|3
|AFB Bank
|895,1808
|4
|Gunaybank
|742,4511
|5
|Ziraat Bank Azerbaijan
|586,7808
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости