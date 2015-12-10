 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике доходов (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике доходов

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике доходов за январь-сентябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике доходов (TOП-5):

      Банки Годовая динамика (%)
      1VTB Azerbaijan40,93
      2Pasha Bank36,67
      3Atrabank34,94
      4Bank Respublika 28,84
      5Mugan Bank19,48

      * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

      ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

      Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

      Последние

      Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

      Все новости


      Orphus sistemi