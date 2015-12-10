​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике доходов (TOП-5)

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике доходов за январь-сентябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике доходов (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика (%) 1 VTB Azerbaijan 40,93 2 Pasha Bank 36,67 3 Atrabank 34,94 4 Bank Respublika 28,84 5 Mugan Bank 19,48

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.