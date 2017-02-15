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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике активов

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов по состоянию на 1 января 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (по сравнению с 01.01.2016) (TOП-10):

    Банки Годовая динамика активов (%)
    1 Kapital Bank 53,3
    2 PASHA Bank 46,9
    3 Ziraat Bank Azerbaijan 46,5
    4 Rabitabank 22,5
    5 Bank Avrasiya 16,3
    6 ASB Bank 14,0
    7 Silkway Bank 9,7
    8 Xalq Bank 5,6
    9 AG Bank 5,3
    10 Bank Respublika 2,8

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