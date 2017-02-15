Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOП-10)

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов по состоянию на 1 января 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (по сравнению с 01.01.2016) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика активов (%)
|1
|Kapital Bank
|53,3
|2
|PASHA Bank
|46,9
|3
|Ziraat Bank Azerbaijan
|46,5
|4
|Rabitabank
|22,5
|5
|Bank Avrasiya
|16,3
|6
|ASB Bank
|14,0
|7
|Silkway Bank
|9,7
|8
|Xalq Bank
|5,6
|9
|AG Bank
|5,3
|10
|Bank Respublika
|2,8
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook