Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (01.04.2019)

6 мая, 2019 09:57

https://report.az/storage/news/7fefa224910d808dee1e2f80411bc29d/b570fe82-673b-4877-a696-9cfeb92162d0_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов по состоянию на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике активов: № Банки Динамика активов 1 Bank Respublika 46,9% 2 Premium Bank 32,7% 3 NBC Bank 30,0% 4 Nakhchivan Bank 28,3% 5 Unibank 26,7% * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.