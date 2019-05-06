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Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов по состоянию на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике активов:

Банки Динамика активов
1 Bank Respublika 46,9%
2 Premium Bank 32,7%
3 NBC Bank 30,0%
4 Nakhchivan Bank 28,3%
5 Unibank 26,7%

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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