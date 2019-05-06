​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов по состоянию на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике активов:
|№
|Банки
|Динамика активов
|1
|Bank Respublika
|46,9%
|2
|Premium Bank
|32,7%
|3
|NBC Bank
|30,0%
|4
|Nakhchivan Bank
|28,3%
|5
|Unibank
|26,7%
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости