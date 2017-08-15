Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов (TOП-10)

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов за первое полугодие 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике непроцентных расходов (относительно первого полугодия 2016 года) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика непроцентных расходов (%)
|1
|Gunaybank
|398,3
|2
|Silkway Bank
|182,1
|3
|Ziraat Bank Azerbaijan
|65,9
|4
|Bank BTB
|59,0
|5
|AFB Bank
|42,3
|6
|NBC Bank
|30,2
|7
|Expressbank
|28,9
|8
|Bank Eurasia
|28,3
|9
|ASB Bank
|24,3
|10
|Pakistan National Bank-Baku
|24,1
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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