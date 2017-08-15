Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов (TOП-10)

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов за первое полугодие 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике непроцентных расходов (относительно первого полугодия 2016 года) (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика непроцентных расходов (%) 1 Gunaybank 398,3 2 Silkway Bank 182,1 3 Ziraat Bank Azerbaijan 65,9 4 Bank BTB 59,0 5 AFB Bank 42,3 6 NBC Bank 30,2 7 Expressbank 28,9 8 Bank Eurasia 28,3 9 ASB Bank 24,3 10 Pakistan National Bank-Baku 24,1

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