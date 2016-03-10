​Рэнкинг банков Азербайджана по эффективности депозитов (ТОП-10)

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентному отношению процентных расходов к депозитному портфелю за 2015 год.
Ниже представлена первая десятка банков по отношению процентных расходов к депозитному портфелю (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентные расходы / Депозиты (%)
|1
|Caucasus Development Bank
|38,50
|2
|Dekabank
|35,91
|3
|Accessbank
|21,96
|4
|Expressbank
|11,84
|5
|Zaminbank
|11,73
|6
|Muganbank
|11,04
|7
|Parabank
|10,52
|8
|SilkwayBank
|9,14
|9
|Turanbank
|9,00
|10
|Ziraat Bank Azerbaijan
|8,66
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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