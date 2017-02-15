Рэнкинг банков Азербайджана по динамике совокупного капитала (TOП-5)

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала на 1 января 2017 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике совокупного капитала (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика совкупного капитала (%) 1 Turanbank 31,5 2 Muğanbank 19,5 3 Azər-Türk Bank 13,3 4 PASHA Bank 12,7 5 Caspian Development Bank 11,0

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