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    Рэнкинг банков Азербайджана по динамике совокупного капитала (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике совокупного капитала

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала на 1 января 2017 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике совокупного капитала (TOП-5):

    Банки Годовая динамика совкупного капитала (%)
    1 Turanbank 31,5
    2 Muğanbank 19,5
    3 Azər-Türk Bank 13,3
    4 PASHA Bank 12,7
    5 Caspian Development Bank 11,0

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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