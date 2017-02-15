Рэнкинг банков Азербайджана по динамике совокупного капитала (TOП-5)

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала на 1 января 2017 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике совокупного капитала (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика совкупного капитала (%)
|1
|Turanbank
|31,5
|2
|Muğanbank
|19,5
|3
|Azər-Türk Bank
|13,3
|4
|PASHA Bank
|12,7
|5
|Caspian Development Bank
|11,0
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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