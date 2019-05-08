​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике общего капитала (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике общего капитала на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике общего капитала (TOП-5):
|№
|Банки
|Динамика общего капитала
|1
|Capital Bank
|67,4%
|2
|Access Bank
|62,7%
|3
|AFB Bank
|22,4%
|4
|Bank Respublika
|19,8%
|5
|IBAR
|18,6%
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости