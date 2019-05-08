Рэнкинг банков Азербайджана по динамике общего капитала (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике общего капитала (01.04.2019)

8 мая, 2019 16:11

https://report.az/storage/news/011eb86440341e0606a5e05f1cd1bc13/60f2504f-4cde-46bf-84dc-47dbf6334d3d_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике общего капитала на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике общего капитала (TOП-5): № Банки Динамика общего капитала 1 Capital Bank 67,4% 2 Access Bank 62,7% 3 AFB Bank 22,4% 4 Bank Respublika 19,8% 5 IBAR 18,6% * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.