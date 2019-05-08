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Рэнкинг банков Азербайджана по динамике общего капитала (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике общего капитала (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике общего капитала на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике общего капитала (TOП-5):

Банки Динамика общего капитала
1 Capital Bank 67,4%
2 Access Bank 62,7%
3 AFB Bank 22,4%
4 Bank Respublika 19,8%
5 IBAR 18,6%

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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