Рэнкинг банков Азербайджана по динамике доходов (TOП-10)

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике доходов за 2016 год.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике доходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика доходов, %
|1
|Ziraat Bank Azerbaijan
|84,6
|2
|Azer-Turk Bank
|82,7
|3
|AG Bank
|62,5
|4
|PASHA Bank
|47,2
|5
|Nikoil Bank
|32,4
|6
|AFB Bank
|30,6
|7
|Silkway Bank
|25,4
|8
|Kapital Bank
|19,8
|9
|Bank Avrasiya
|19,2
|10
|YapıiKredi Bank Azerbaijan
|10,6
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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