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    Рэнкинг банков Азербайджана по динамике доходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике доходов

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике доходов за 2016 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике доходов (TOП-10):

    Банки Годовая динамика доходов, %
    1 Ziraat Bank Azerbaijan 84,6
    2 Azer-Turk Bank 82,7
    3 AG Bank 62,5
    4 PASHA Bank 47,2
    5 Nikoil Bank 32,4
    6 AFB Bank 30,6
    7 Silkway Bank 25,4
    8 Kapital Bank 19,8
    9 Bank Avrasiya 19,2
    10 YapıiKredi Bank Azerbaijan 10,6

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